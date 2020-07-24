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Yaramazlara biraz batar!

Halkbank’tan ABD’deki davaya: İddialar asılsız; yasal haklarımızı kullanacağız

Halkbank, ABD’de bazı müştekilerce ‘İran’dan alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle’ banka aleyhine açılan davadaki iddiaların söz konusu tahsillerle ilişkisi olmadığını savundu.

Fotoğraf: Reuters

ABD’de savcılık makamı Halkbank ve bankanın yöneticilerini İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki kişi veya paravan şirketleri kullanarak ABD’nin İran’a yaptırımları ihlal etmekle suçluyor.

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Banka 31 Mart’ta aleyhine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

Halkbank’tan yapılan açıklamada, “Müştekilerin bir kısmının dahil olduğu, benzer davalar geçmişte başka uluslararası bankalara karşı da açıldı, başarısızlıkla sonuçlandı” denildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan bakanın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “Tazminat davasında ileri sürülen iddialarla, özünde Bankamız hakkında ABD New York Güney Bölge Mahkemesi nezdinde açılmış bulunan mevcut ceza davasındaki sözde iddialarla bağlantı kurulmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Oysa, Bankamız ile ilgili ifade edilen iddialar asılsız olmasının yanı sıra, bu davayı açan kişilerin İran’dan alacaklarının tahsili ile hiçbir ilgisi olmadığı gibi, söz konusu alacakların tahsiline etkisi de bulunmamaktadır.”

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‘Tüm yasal haklarımızı kullanacağız

Türkiye’ye karşı uluslararası alanda yürütülen dezenformasyon ve kasıtlı siyasi algı çalışmalarının etkisini, özellikle Bankamızı hedef alan temelsiz, mesnetsiz girişimlerde görmekteyiz. Türkiye’nin, tamamen uluslararası hukuka uygun, egemenlik hakları doğrultusunda attığı her adımdan sonra karşılaştığımız Bankamızın güven ve itibarını sarsıcı nitelikteki, asılsız iddialara ve girişimlere karşı Bankamız, ABD hukuku ile uluslararası ve ulusal hukuktan kaynaklanan tüm yasal haklarını kullanacaktır.”

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