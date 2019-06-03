Halkbank’ta beş genel müdür yardımcısı görevden alındı

Halk Bankası üç genel müdür yardımcılığı makamını kapatıp beş genel müdür yardımcısını görevden aldı.

Fotoğraf: Halkbank

Kapatılan genel müdür yardımcılıkları yerine bir genel müdür yardımcılığı ve üç grup başkanlığı kuruldu. Görevden alınan beş genel müdür yardımcısı yerine üç kişi atandı.

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Görevden alınanlar şöyle: Kredi tahsis ve yönetiminden sorumlu genel müdür yardımcısı Mehmet Akif Aydemir, insan kaynakları ve destek hizmetlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı Selahattin Süleymanoğlu, kredi politikaları, izleme ve yasal takipten sorumlu genel müdür yardımcısı Mehmet Sebahattin Bulut, perakende bankacılıktan sorumlu genel müdür yardımcısı Mustafa Çödek ve iç sistemlerden sorumlu genel müdür yardımscısı Metin Köstek.

Yerlerine İlhan Bölükbaş, Yalçın Madenci ve Levent Nihat Güleç atandı, ancak sorumluluk alanları açıklamada belirtilmedi.