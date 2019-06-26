Halkbank’ın hazineden sorumlu genel müdür yardımcısı görevden alındı

Şubat ayında Halkbank hazine ve uluslararası bankacılıktan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak atanan Erkan Kilimci görevinden alındı.

Fotoğraf: Reuters

Kilimci, Merkez Bankası başkan yardımcısı görevinden geçen sene ağustos ayında ayrılmış, ardından Kalkınma Bankası’nın yönetim kurulu üyeliğine atanmıştı.

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Konuya yakın iki kaynağın verdiği bilgiye göre Kilimci bugünden geçerli olmak üzere görevinden alındı.

Kaynaklar, Kilimci’nin neden görevden alındığına dair herhangi bir gerekçe söylemedi.

Halkbank konuyla ilgili bir yorum yapmadı.

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Halkbank haziran ayı başında da üç genel müdür yardımcılığı makamını kapatıp beş genel müdür yardımcısını görevden almıştı.