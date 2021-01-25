Halkbank’ın esnaf kredilerinde taksitler ertelenecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 1 Ocak-30 Haziran arası altı aylık dönemde ödenmesi gereken taksitlerinin erteleneceğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Erdoğan açıklamayı AKP Denizli İl Kongresi konuşmasında yaptı.

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Halkbank esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış ve bakiyesi 2020 yılında devreden krediler ile 2020 yılında doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılacak bazı kredilerde yüzde 50 ve yüzde 100 faiz indirimi yapmıştı. Halkbank’ın karar kapsamında doğacak gelir kayıplarının, ilgili yıl bütçelerine bu amaçla koyulan ödenekten Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca karşılanacağı açıklanmıştı.