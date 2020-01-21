Halkbank’a ABD’deki davaya katılmadığı her gün için 1 milyon dolar ceza istemi

Halkbank hakkında ABD’de İran’a yaptırımları deldiği iddiası ile açılan davada, New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’nın mahkemeden, Halkbank’ın davaya katılmadığı her bir gün için bir milyon dolar para cezasına çarptırılmasını, katılmama konusunda ısrarcı olması halinde para cezasının katlanarak arttırılmasını talep ettiği bildiriliyor.

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, Başsavcı Geoffrey Berman imzasıyla mahkemeye yapılan başvuruda, Halkbank’ın katılımı reddetmesi halinde bir milyon dolarlık cezasının her gün iki katına çıkartılarak katlamalı olarak uygulanması da talep edildi.

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Belge: VOA

Savcılık, Halkbank’ın İran’ın ABD’nin ekonomik yaptırımlarından kurtulmasına yardımcı olduğunu kaydetti. Savcılığın mahkemeye bugün sunduğu yaklaşık bin 100 sayfalık başvurusunda, bankanın yaptırımların uygulandığı İran’a yaklaşık 20 milyar dolarlık bir girdinin sağlanmasına aracılık ettiği belirtildi. Halkbank’ın 15 Ekim tarihinden itibaren aleyhlerine açılan davayı kasten görmediği ve adaletten kaçtığı vurgulanarak, bankanın hakkındaki davayı kabul etmeyip adaletten kaçtığı her gün için katlamalı olarak cezalandırılması gerektiğini kaydedildi.