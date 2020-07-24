Halkbank’a ABD’de yeni dava: İddialar asılsız; yasal haklarımızı kullanacağız

ABD’de ‘bazı müştekilerce İran’dan alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle’ Halkbank’a dava açıldı. Banka, iddiaların asılsız olduğunu savundu.

Fotoğraf: Reuters

ABD’de savcılık makamı geçen yıl ekim ayında Halkbank ve bankanın yöneticilerini İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki kişi veya paravan şirketleri kullanarak ABD’nin İran’a yaptırımları ihlal etmekle suçlamış ve bankaya dava açmıştı.

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Banka ise aleyhine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

Bankanın açıklamasında, yeni açılan davadaki iddialar ile halihazırdaki dava arasında bir ilişki kurulmaya çalışıldığı fakat bunun asılsız olduğu savunuldu.

Halkbank’tan yapılan açıklamada, “Müştekilerin bir kısmının dahil olduğu, benzer davalar geçmişte başka uluslararası bankalara karşı da açıldı, başarısızlıkla sonuçlandı” denildi.

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Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan bankanın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “Tazminat davasında ileri sürülen iddialarla, özünde Bankamız hakkında ABD New York Güney Bölge Mahkemesi nezdinde açılmış bulunan mevcut ceza davasındaki sözde iddialarla bağlantı kurulmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Oysa, Bankamız ile ilgili ifade edilen iddialar asılsız olmasının yanı sıra, bu davayı açan kişilerin İran’dan alacaklarının tahsili ile hiçbir ilgisi olmadığı gibi, söz konusu alacakların tahsiline etkisi de bulunmamaktadır.”

‘Tüm yasal haklarımızı kullanacağız‘

Türkiye’ye karşı uluslararası alanda yürütülen dezenformasyon ve kasıtlı siyasi algı çalışmalarının etkisini, özellikle Bankamızı hedef alan temelsiz, mesnetsiz girişimlerde görmekteyiz. Türkiye’nin, tamamen uluslararası hukuka uygun, egemenlik hakları doğrultusunda attığı her adımdan sonra karşılaştığımız Bankamızın güven ve itibarını sarsıcı nitelikteki, asılsız iddialara ve girişimlere karşı Bankamız, ABD hukuku ile uluslararası ve ulusal hukuktan kaynaklanan tüm yasal haklarını kullanacaktır.”