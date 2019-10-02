Halkbank yurt içinde 7 milyar liraya kadar borçlanacak

Halkbank yurt içinde 7 milyar liraya kadar farklı tür ve vadelerde ilave ana sermaye hesaplamasına veya katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçları ihraç edilmesi için genel müdürlüğü yetkilendirdi.

Fotoğraf: Reuters

Banka açıklamayı dün akşam KAP’a yaptı.

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Son olarak, Merkez Bankası’nın temmuz ve eylülde yaptığı yüklü faiz indirimlerinin ardından Halkbank da dahil üç kamu bankası konut, tüketici ve taşıt kredi faizlerinde indirime gitmiş, devam eden bazı kredilerin de yeni oranlarla yapılandırılacağı söylenmişti.

Kamu bankaları son dönemde piyasadaki kredi genişlemesinde önemli rol oynuyor.