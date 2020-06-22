Halkbank savcısının görevden alınması olumlu algılandı: Hisseler sert yükseldi

ABD’de görülen Halkbank davasına bakan savcı Geoffrey Berman’ın görevden alınmasının olumlu algılanmasıyla bankanın hisseleri ve dolar cinsi tahvilleri sert yükselişle haftaya başladı.

Fotoğraf: Kolaj (Reuters)

Berman aralarında Halkbank’ın İran’a yönelik yaptırımları ihlal etmekle suçlandığı dava dahil olmak üzere tanınmış kişi ve kurumlar hakkında soruşturmalar yürüten New York Güney Bölgesi başsavcısı olarak görev yapıyordu.

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Berman cuma günü ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınmıştı. Berman yerine biri atanana kadar yine Berman tarafından halef olarak belirlenmiş savcı Audrey Strauss görev yapacak.

Halkbank hisseleri yüzde 9’a kadar yükselmesinin ardından saat 11:37’de yüzde 6.38 yükselişle 6.50 liradan işlem görüyor. Aynı saatte bankacılık endeksi de yüzde 3.5 yukarıda.

Halkbank’ın Temmuz 2021 vadeli dolar cinsi tahvillerinin fiyatı da savcının görevden ayrılmasının ardından üç ayın en sert yükselişini kaydetti.

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Bir bankacılık analisti, piyasanın görevden almayı Halkbank açısından olumlu algıladığını belirterek, “Piyasa biraz iyimser olmak istiyor, görevden almayı da Halkbank’a yönelik pozitif algıyla fiyatladı” dedi.

Bolton’un iddiaları

New York Güney Bölgesi savcılığı Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton tarafından yazılan bir kitabın ardından gündeme oturmuştu. Kitapta yer alan iddiaya göre Trump, bir görüşmede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Halkbank’ın yargılandığı davada görev alan Berman’ın altında çalışan savcıları görevden alacağını söyledi.

Kitapta olayın devamı şöyle anlatılıyor: “Trump, Erdoğan’a bu işi halledeceğini, güney bölgesindeki savcıların kendi adamları olmadığını, (Barack) Obama’nınkiler olduğunu, kendi adamlarını yerleştirildiğinde sorunun çözüleceğini açıkladı.”