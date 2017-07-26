Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Halkbank müdürünün tahliye talebine ret

Share1
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 1

 

ABD’nin dolandırıcılıktan yargılanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın, kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi.

Fotoğraf: Reuters

27 Mart’ta New York’tan İstanbul’a dönerken tutuklanan Atilla, İran’a uyguladığı yaptırımları delme, bankacılık sahtekarlığı, dolandırıcılık  ve kara para aklamakla suçlanıyor. Atilla hakkında 50 yıl hapis, 2 milyon dolar da para cezası isteniyor.

Reklam

Aynı suçlamalarla New York’ta tutuklu yargılanan İran asıllı işadamı Reza Sarraf davasına da bakan yargıç Richard Berman, Atilla’nın avukatları aracılığıyla yaptığı başvuruyu, kefalet paketinin gözden geçirilip gerekli değişikliklerin yapılarak yeniden gönderilmesini istedi. Yargıç Berman, kendisine sunulan kefalet paketiyle ilgili olarak dört soruya da yanıt verilmesini istedi. Berman’ın yanıtlandırılmasını istediği sorular arasında, Halkbank’ın Türk ve Amerikalı hissedarlarının kimler olduğu sorusu da bulunuyor.

Kendisine yöneltilen suçlamalarla Atilla’nın avukatları, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde dört aydır tutuklu olarak yargılanan Atilla kefalet karşılığında serbest bırakılması için geçen günlerde başvuruda bulunmuştu.

Kefalet dilekçesinde, Atilla’nın kaçma riski bulunmadığı, kefaletle serbest bırakılması için maddi güvence olarak ailenin 800 bin dolarlık toplam mal varlığı gösterilmiş, Atilla’nın kefaletle serbest bırakılması durumunda Manhattan’da mahkeme yakınlarında bir ev tutacağı, dava sürecinde elektronik prangayla kontrol altında yaşayamaya hazır olduğu belirtilmişti.

Sarraf’ın izinde: Avukatlarını bırakmayan Halkbank yöneticisi, haklarından feragat etti

Sarraf’ın avukatlarına göre ‘çıkar çatışması’ yok: Türkiye ve Halkbank’ı temsil etmiyoruz

Sarraf ve Atilla yargıç karşısında: ‘Zor’ sorulara tek kelimelik yanıtlar

‘Kaderin cilvesi’: Sarraf ve Halkbank müdür yardımcısı aynı gün duruşmaya çıkacak

‘Hata yaptık’: Sarraf’la Halkbank genel müdür yardımcısının görüşmeleri FBI dosyasında

Bakan Zeybekci’den ABD’ye ‘tutuklama’ tepkisi: Kabalık, hani dosttuk?

Genel müdür yardımcısı tutuklanan Halkbank’ın hisseleri yüzde 14 düştü

Halkbank genel müdür yardımcısı ABD’de ‘Sarraf’la işbirlikçilik’ten tutuklandı

Çavuşoğlu, Halkbank müdür yardımcısının tutuklanmasını da ‘FETÖ’ye bağladı

Share1
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 1

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...