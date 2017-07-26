Halkbank müdürünün tahliye talebine ret

ABD’nin dolandırıcılıktan yargılanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın, kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi.

27 Mart’ta New York’tan İstanbul’a dönerken tutuklanan Atilla, İran’a uyguladığı yaptırımları delme, bankacılık sahtekarlığı, dolandırıcılık ve kara para aklamakla suçlanıyor. Atilla hakkında 50 yıl hapis, 2 milyon dolar da para cezası isteniyor.

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Aynı suçlamalarla New York’ta tutuklu yargılanan İran asıllı işadamı Reza Sarraf davasına da bakan yargıç Richard Berman, Atilla’nın avukatları aracılığıyla yaptığı başvuruyu, kefalet paketinin gözden geçirilip gerekli değişikliklerin yapılarak yeniden gönderilmesini istedi. Yargıç Berman, kendisine sunulan kefalet paketiyle ilgili olarak dört soruya da yanıt verilmesini istedi. Berman’ın yanıtlandırılmasını istediği sorular arasında, Halkbank’ın Türk ve Amerikalı hissedarlarının kimler olduğu sorusu da bulunuyor.

Kendisine yöneltilen suçlamalarla Atilla’nın avukatları, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde dört aydır tutuklu olarak yargılanan Atilla kefalet karşılığında serbest bırakılması için geçen günlerde başvuruda bulunmuştu.

Kefalet dilekçesinde, Atilla’nın kaçma riski bulunmadığı, kefaletle serbest bırakılması için maddi güvence olarak ailenin 800 bin dolarlık toplam mal varlığı gösterilmiş, Atilla’nın kefaletle serbest bırakılması durumunda Manhattan’da mahkeme yakınlarında bir ev tutacağı, dava sürecinde elektronik prangayla kontrol altında yaşayamaya hazır olduğu belirtilmişti.