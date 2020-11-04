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Yaramazlara biraz batar!

Halkbank hissesi Trump beklentisiyle fırladı

ABD seçimlerinde başkanlığı Donald Trump’ın kazanacağı beklentisi ile alımların arttığı Halkbank hisseleri yüzde 7’ye yakın yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

ABD seçimlerinde koltuğunu korumaya çalışan Başkan Donald Trump, başkanlık yarışında kalması için kazanması şart olan Florida eyaletinde Demokrat rakibi Joe Biden’ın önünde giderken, seçimin sonucunu belirleyen bir düzineye yakın eyaletin bazılarında da rakibinin önüne geçti.

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ABD savcılık makamı Halkbank ve bankanın yöneticilerini İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki kişi veya paravan şirketleri kullanarak ABD’nin İran’a yaptırımları ihlal etmekle suçlarken, bu süreçte Trump’ın Halkbank lehine hukuki sürece müdahalede bulunup bulunmadığı da ABD’de soru işareti yaratmıştı.

Hisselerdeki yükselişi değerlendiren bir analist “Hisseler Trump etkisi ile yükseliyor. Trump’ın kazanacağı beklentisi ile primli hareket ediyor” dedi.

Halkbank hisseleri 5.22 liraya kadar yükselmesinin ardından saat 10:58’de yüzde 3.89 primle 5.08 liradan işlem görüyor. Aynı saatte bankacılık endeksi yüzde 0.23, BIST-100 endeksi de yüzde 0.65 yükselişte.

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