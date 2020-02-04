Halkbank hisseleri ABD’deki davanın askıya alınması kararıyla sert yükseldi

ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal ettiği iddiasıyla New York federal mahkemesinde yargılanan Halkbank’ın hisseleri, temyiz mahkemesinin bankanın talebi doğrultusunda duruşmaları askıya alma kararının ardından sert yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

15 Ekim’de başlayan dava sürecinde Halkbank ayrıcalıklı ve kısıtlı yargılandığı takdirde mahkemeye katılacağını açıklamış, New York federal mahkemesine yaptığı başvuru kabul edilmeyince de bir üst mahkemeye başvurmuştu.

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Temyiz mahkemesinin üç yargıçtan oluşan heyeti, federal mahkemenin yargılama yetkisi olup olmadığına karar verene kadar duruşmalar askıya alınacak.

Halkbank hisseleri açılışta yüzde 7.27 yükselişle başlamasının ardından saat 10:19’da da aynı seviyeden işlem görüyor.

Halkbank’ın bir sonraki duruşması 25 Şubat’ta yapılacaktı.