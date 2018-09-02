Halkbank genel müdürü: 1760 müşteri hatalı kurdan 4 milyon 600 bin dolar aldı

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, hatalı döviz kurundan 1760 müşterinin 4 milyon 600 bin dolar aldığını, bu kişilerin hesaplarının bloke edildiğini söyledi.

Bankanın sitesine önceki gece girenler, bir süredir 6,5 liranın üzerine seyreden doların 3,72’den satıldığını gördü. Bazı sosyal medya kullancıları, düşük fiyattan dolar aldıklarını yazdı. Banka, bunun teknik bir hata sonucu oluştuğunu belirterek işlemlerin geçersiz olduğunu açıkladı.

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NTV canlı yayınına katılan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, piyasalar kapandıktan sonra da internet bankacılığında döviz alım-satım işlemi yaptıklarını ifade etti.

“Döviz kotasyonlarını hemen hemen bütün bankalar Bloomberg Reuters’tan alır. Biz de Bloomberg’ten sağlamaktayız” diyen Arslan, piyasalar kapandıktan sonra kendilerinin Bloomberg verileriyle devam ettiklerini ifade etti.

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Banka müdürü sözlerini şöyle sürdürdü: “Söz konusu dolar ise alış ve satış kurunu alırız. Bir de iki para birimi arasındaki faiz farkları vardır. Kur bilgisi hatalı girilmiş değildir ama ülkeler arası faiz makasının bir düzeltme faktörü olarak kura olan etkisinden kaynaklanan bir yanlış giriş vardır. İlk defa böyle bir hatayla karşılaştık. 22.01’den başlıyor ve aşağı yukarı yarım saat sürüyor. Bankamızdaki arkadaşlarımız 15 dakika içinden fark ediyor ve işlemleri kapatıyor. Hatalı işlemler yapan ya da ucuz döviz kurundan alım yapan veya satan müşterimizin hesaplarına bloke konulmuş oldu.”

Arslan, bunun sebepsiz zenginleşme olduğunu dile getirerek işlemleri eski haline getirdiklerini, 1760 müşterinin 4 milyon 600 bin dolar aldığını kaydetti.