Halkbank genel müdür yardımcısına ABD’de ‘Rıza Sarraf gözaltısı’

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, ABD’de Rıza Sarraf soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Bloomberg’ün haberine göre Atilla, New York’taki John F. Kennedy Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Atilla’nın gözaltına alınmasının Rıza Sarraf soruşturmasıyla direkt bağlantısı olduğu belirtiliyor. ABD makamları, Rıza Sarraf’ın Türk hükümet yetkilileri ile Halkbank yöneticilerine milyonlarca dolar rüşvet vermesiyle ilgili ellerinde kanıt olduğunu vurguluyor.

Reuters, Atilla’nın ABD’nin İran’a karşı uyguladığı ambargoları kendi bankası aracılığı ile delmekle itham edildiği gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

21 Mart 2016’dan bu yana tutuklu

Dava hakkında hazırlanan iddianamede Sarraf ve işbirlikçilerinin, 2010-2015 arasında İran hükümeti ve diğer İran kurumları adına yaptırımları delerek, Amerikan finans sistemi aracılığıyla yüz binlerce dolar değerinde işlem gerçekleştirdiği öne sürülüyor.

19 Mart 2016’da ABD’deki Miami Havalimanı’nda gözaltına alınan Sarraf, 21 Mart’ta çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı. Sarraf hakkında 75 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Bir sonraki duruşma 21 Ağustos’ta görülecek.