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Halkbank genel müdür yardımcısı ABD’de ‘Sarraf’la işbirlikçilik’ten tutuklandı

 

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, üstü örtülen 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ABD’de tutuklandı.

Fotoğraflar: Reuters

New York’taki John F. Kennedy Havalimanı’nda gözaltına alınan Atilla, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını ihlal etmek suçlamasıyla tutuklandı.

Bir sonraki duruşmanın 10 Nisan’da görülmesine hükmedildi.

Atilla, Sarraf ile işbirliği yaparak İran hükümeti ve ülkedeki diğer kurumlar adına ABD bankaları üzerinden yüz milyonlarca dolar tutarında yasadışı işlem yapmakla suçlanıyor.

Suçlamalar neler?

Atilla’nın federal tutuklu olarak ABD’de kalacağı belirtilirken, konuyla ilgili açıklama yapan savcılık, Atilla’nın 2010’dan 2015’e kadar Sarraf ve başkalarıyla çalışarak, Sarraf’ın Halkbank üzerinden bankayı ABD yaptırımlarına maruz bırakmadan İran hükümeti ve ülkedeki çeşitli kurumlara gizlice nakit ve altın sağladığını savundu.

Savcılık, Atilla ve Sarraf’ın paravan şirket ve sahte fatura kullanarak ABD bankalarının yasadışı ticareti işleme koymasını sağladığı ve bunları gıda gibi insani yardım işlemleri gibi gösterdiğini de belirtti. Gıda, ABD’de yaptırımlar için istisna niteliği taşıyor.

50 yıla kadar hapisle yargılanabilir

New York Güney Bölgesi Başsavcı Vekili Joon Kim,  “ABD’nin yaptırımları basit bir istek veya tavsiye değil, kanundur” dedi.

Kim, Sarraf’ı tutuklatan Preet Bharara’nın ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınmasının ardından göreve gelmişti.

Atilla, ‘banka dolandırıcılığı’ suçundan 30 yıla kadar, ‘ABD yaptırımlarını ihlal‘ suçundan da 20 yıla kadar olmak üzere toplam 50 yıla kadar hapisle cezalandırılabilir.

Halkbank’tan ilk açıklama

Halkbank’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcımız Mehmet Hakan Atilla 28 Mart 2017’de görev için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri’nde gözaltına alınmış, ilk duruşması yapıldıktan sonra İddianame hazırlanmak üzere savcılığa süre verilmiştir. Konuyla ilgili olarak bankamızca ve devletimizin ilgili birimlerince gerekli çalışmalar başlatılmış olup, bilgi temin edildiğinde en kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacaktır.”

Bakan Zeybekci: Yakışıksız

Bloomberg’e konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi şunları söyledi: “Yakışıksız bir olay. Eğer böyle bir durum varsa, en azından bunu önceden Türkiye’le paylaşabilirlerdi. Atilla tanıklık için çağrılmış olabilir.”

21 Mart 2016’dan bu yana tutuklu

Dava hakkında hazırlanan iddianamede Sarraf ve işbirlikçilerinin, 2010-2015 arasında İran hükümeti ve diğer İran kurumları adına yaptırımları delerek, Amerikan finans sistemi aracılığıyla yüz binlerce dolar değerinde işlem gerçekleştirdiği öne sürülüyor.

19 Mart 2016’da ABD’deki Miami Havalimanı’nda gözaltına alınan Sarraf, 21 Mart’ta çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı. Sarraf hakkında 75 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sarraf’ın bir sonraki duruşması 21 Ağustos’ta görülecek.

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