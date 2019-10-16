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Yaramazlara biraz batar!

Halkbank dosyası yeniden gündemde: ABD savcılığı iddianameyi açıkladı

ABD’de savcılık makamı Halkbank’ı ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal etmekle suçladı ve banka aleyhine hazırlanan iddianameyi açıkladı. Kamuya dün gece saatlerinde açıklanan iddianame, geçen yıl Halkbank’ın eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla’nın hüküm giydiği suçlamaların benzerini içeriyor.

Fotoğraf: Reuters

İddianamede şunlar dendi: “Halkbank İran’ın faydalanması amacıyla ve farkına varılması halinde bankayı ABD kanunlarına göre yaptırımlara maruz bırakacak çeşitli yasa dışı işlemlere girmiştir… (bu yöntemlerle) Halkbank yasa dışı şekilde kısıtlı durumdaki İran’a ait yaklaşık 20 milyar dolar tutarında parayı yasa dışı transfer etmiştir.”

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İddianamede Halkbank’ın elde ettiği para ve varlıkları ABD’ye vermesi istendi ancak herhangi bir tutar telaffuz edilmedi.

Atilla’ya ‘ABD Hazine Bakanlığı’nı dolandırmak için kumpas kurma’‘Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı (International Emergency Economic Powers Act) delmek için kumpas kurma’‘bankacılık sisteminde sahtekârlık yapma’‘bankacılık sisteminde sahtekârlık yapmak için kumpas kurma’‘kara para aklama’ ve ‘kara para aklamak için kumpas kurma’ suçlamaları yöneltilmiş, jüri Atilla’yı sadece ‘kara para aklamak için kumpas kurma’ suçundan suçlu bulmamış ve 32 ay hapsine karar vermişti. Atilla 19 Temmuz’da tahliye olmuştu.

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