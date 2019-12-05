Halkbank davasının ABD’li yargıcı: Türkiye davaları lobilerle etkilemeye çalışıyor

ABD’de, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde devam eden davada Yargıç Richard Berman, Halkbank’ın özel ve sınırlı bir şekilde yargılanma talebini reddetti. Yargıç Berman, Türkiye’nin ve Trump yönetimi ile çevresinin, ABD’deki bu yargılamaları, lobiler yoluyla etkilemeye ve müdahale etmeye çalıştığını söyledi.

ABD’de savcılık makamı Halkbank’ı ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal etmekle suçlamışı ve banka aleyhine hazırlanan iddianameyi açıklamıştı. Kamuya 16 Ekim’de açıklanan iddianame, geçen yıl Halkbank’ın eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla’nın hüküm giydiği suçlamaların benzerini içeriyordu.

Reklam

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre Yargıç Berman, Halkbank davasıyla ilgili Türk hükümetinin ABD’de çeşitli lobi güçlerini de kullanarak Amerikan yargı sistemine baskı yaptığını öne sürdü.

Çok sayıda üçüncü şahsın Rıza Sarraf, Hakan Atilla ve Halkbank davasıyla ilgili devreye sokulduğunu belirten Berman, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in bu davalarla ilgili ABD’de kampanyalar yürüttüğünü kaydetti.

Yargıç Berman Amerikan tarafında da Başkan Donald Trump, eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, eski ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, eski ABD Adalet Bakanı Loretta Lynch, eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani ve eski ABD Adalet Bakanı Michael Mukassey’in dolaylı olarak bu davalara müdahil olduğunu belirtti.