Halkbank da Çavuşoğlu’nun ‘izinde’: ‘FETÖ’nün ‘finansal halkası’ bizi hedef aldı

Halkbank, ‘kapatılan’ 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın ABD’de tutuklanmasının bir ‘FETÖ’ saldırısı olduğunu öne sürdü.

New York’taki John F. Kennedy Havalimanı’nda gözaltına alınan Atilla, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını ihlal etmek suçlamasıyla tutuklanmış, bir sonraki duruşmanın 10 Nisan’da görülmesine hükmedilmişti.

Atilla, Sarraf ile işbirliği yaparak İran hükümeti ve ülkedeki diğer kurumlar adına ABD bankaları üzerinden yüz milyonlarca dolar tutarında yasadışı işlem yapmakla suçlanıyor.

‘FETÖ’nün ‘finansal halkası’ bankamızı hedef aldı’

Bankanın Atilla’nın tutuklanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, tüm iş ve işlemlerinin, ulusal ve uluslararası bağımsız denetim kuruluşlarınca düzenli olarak denetlendiği ifade edilerek, “İlgili döneme ilişkin yapılan denetimlerde dış ticaret işlemleri de dahil bankacılık hizmetlerimizin hiçbirisinde uluslararası bankacılık kurallarına ve hukuka aykırılık tespit edilmemiştir. Herhangi bir ülkeyle ilgili olarak mahiyeti belirsiz ve hukuksuz hiçbir ticari işleme taraf olunmamış, kaynağı ve mahiyeti belirsiz hiçbir transfer işlemi gerçekleştirilmemiştir” dendi.

Halkbank herhangi bir yasaklı tarafın, kişinin veya mal ya da hizmetin dahil olduğu işlemlere aracılık etmediğini savunup, Atilla’nın tutuklanmasının ‘manidar’ olduğunu söyledi: “Söz konusu iddialarda bahsi geçen ülke ile ilgili ticarete konu işlemlerde düzenlemeler gereği ABD finansal sistemi ve para birimi kullanılmamıştır.Bugüne kadar herhangi bir işlemi nedeniyle hiçbir yaptırıma maruz kalmayan Bankamızın takdire şayan durumu açıkça ortadadır.Hal böyleyken göz altına alınma gerekçesi olarak ifade edilen iddiaların, 17-25 Aralık 2013 tarihlerinde ortaya atılan ve Bankamızla hiçbir ilgisi olmayan iddialardan oluştuğu, bu girişimin de o dönemde FETÖ terör örgütü tarafından ülkemize yönelik yapılan hain saldırının bankamızı hedef alan ekonomik/finansal halkası olduğu aşikardır.”

Çavuşoğlu da ‘FETÖ’yü işaret etmişti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da tutuklamanın ‘FETÖ’yle bağlantısı olabileceği imasında bulunmuş, “Öyle görünüyor ki; görevden alınan, FETÖ ile yakın olan Bharara’nın hazırladığı iddianameden yola çıkan… Önceden hazır olduğu görülüyor. Hemen mahkemeye de çıkardılar. Biz süreci yakından takip ediyoruz” demişti.