Halkbank: ABD’deki yargılamayı durdurmak için tüm yasal yolları kullanacağız

Halkbank, ABD içinde hiçbir şube ve fiziki operasyonu bulunmadığını ve bu nedenle ABD mahkemelerinin Halkbank üzerinde yargı yetkisi olmadığını belirterek, mahkemenin yargı yetkisine itiraz etme yoluna gideceğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

“Yargılamanın durdurulması için tüm yasal haklarımızı kullanacağız” denilen Halkbank açıklamasında, ABD New York Güney Bölge Savcılığı tarafından aleyhine açılan dava sürecinde, federal mahkeme kararının durdurulması için tüm yasal hakların kullanılacağı belirtildi.

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Manhattan’daki federal mahkemedeki savcılar 16 Ekim’de Halbank’ı, ABD’nin İran yaptırımlarını delerek milyarlarca dolarlık bir programda yer almakla suçlamışlardı. Halkbank’ın, ifade vermek üzere mahkemeye gelmemesi nedeniyle de savcılar bankayı ‘firari’ olarak nitelendirip, mahkemeye gelmezse yaptırım getirilmesini talep edebileceklerini belirtmişlerdi.

Halkbank ise savcıların ‘firari’ olduğu yönündeki iddialarını reddetmiş ve mahkemeye çıkmanın yargı yetkisini kabul ettiği şeklinde yorumlanabileceğini söylemişti.

ABD Bölge mahkemesi yargıcı Richard Berman ise dün verdiği kararda, Halkbank’ın ABD mahkemelerinin yargı yetkisi olmadığını iddia etmeden önce, İran yaptırımlarını ihlal ettiğine yönelik suçlamalar için mahkemeye resmi bir ifade vermesi gerektiğini belirtti. Yargıç, Halkbank’ın mahkemeye gelip ifade vererek mahkemenin yargı yetkisi olmadığını iddia etme hakkını kaybetmeyeceğini söyledi.

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Halkbank’ın, ABD mahkemesinin hususi katılım talebini reddetmesiyle ilgili bugün yaptığı açıklamada ise şöyle dendi: “ABD’deki emsal davalarda ‘yargı yetkisi’ ve ‘hâkimin reddi’ gibi eşik niteliğindeki konulara esasa girilmeden itiraz edilebilmesi için hususi katılıma izin verilmesi geçerli bir uygulamadır. Adil yargılamanın en temel hakkı olduğuna ve yargılama yetkisinin en baştan belirlenmesi gerektiğine inanan Bankamız, federal mahkeme kararının durdurulması için tüm yasal haklarını kullanacaktır.”

Banka açıklamasında ayrıca, Halkbank’ın ABD içinde hiçbir şube ve fiziki operasyonu bulunmadığından, ABD mahkemelerinin banka üzerinde yargı yetkisi olmadığını ve savunma hakkının verilmesini istediğini ifade ederek, “Bankamız, mahkemenin yargı yetkisine itiraz ederek bu haksız davayı en baştan çözüme götürmeyi amaçlamaktadır” dendi.

Açıklamada, “Hususi katılım talebimizin bir diğer gerekçesi de hâkimin reddi talebidir. Mevcut hâkimin gerek mahkemede gerekse mahkeme salonu dışında yaptığı açıklamaların, iddianameye ilişkin kilit olgusal ve hukuki konulardaki tarafsızlığına gölge düşürdüğü gözlemlenmektedir. Mevcut hâkimin davaya başkanlık etmeye devam etmesi, mahkemenin tarafsızlığının da sorgulanmasına neden olacaktır” ifadelerine yer verildi.

Halkbank, daha önce yaptığı açıklamada, ABD Bölge mahkemesi yargıcı Richard Berman’ın redd-i hakim talebinde bulunmasını isteyeceklerini duyurmuştu.

Berman ise dünkü ifadelerinde, Halkbank’ın resmi olarak mahkemeye gelip ifade vermediği sürece talebi değerlendirmeyeceğini söylemişti.

Halkbank açıklamasında son olarak “Banka nezdinde yaklaşık bir yıl süren incelemeler sonucunda Bankamızın iddia olunduğu gibi herhangi bir tertip ve kumpasın içerisinde yer almadığı, ABD’nin yaptırım kurallarını ihlal etmediği ve dış ticaret işlemlerinde şeffaf olmayan uygulama ve metotlar kullanmadığı daha önce kanıtlarıyla birlikte ortaya konmuştur” dendi.