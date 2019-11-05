Halkbank ABD’deki iddianamenin reddini isteyecek, reddi hakim talebinde bulunacak

ABD savcıları tarafından İran yaptırımlarını delmeye yardımla suçlanan Halkbank’ın avukatlarından biri, davanın düşürülmesi ve redd-i hakim talebinde bulunacağını belirtti.
Avukat Andrew Hruska, Manhattan’daki ABD Bölge Hakimi Richard Berman’a yazdığı mektupta, bankanın suçlamalarla ilgili mahkemeye katılma görüşünde olmadığını söyledi. Avukat, kendisinin iddianamenin reddine ilişkin bankayı sınırlı bir amaçla temsil etmesine izin verilmesini istedi.
Halkbank davasında salı günü duruşma görülecek. Savcılar, Halkbank’ın duruşmaya katılmayı reddetmesi halinde ceza yoluna gidilebileceğini söylemişlerdi.