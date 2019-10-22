Halkbank, ABD’deki duruşmaya katılmadı; savcı: Para cezası isteyebilirim

ABD’de ‘İran yaptırımlarını ihlal’ suçlamasıyla yeniden açılan Halkbank davasında, banka vekilinin bulunmaması üzerine federal savcılık, bankayı ‘firari’ olarak niteleyerek, duruşmalara katılmaması halinde mahkemeden para cezası kesilmesini isteyebileceğini açıkladı.

Reuters’in haberine göre ABD federal başsavcısı Michael Lockard, Manhattan’daki federal mahkemede yapılan duruşmada savcılık makamının Halkbank’ın ABD’deki avukatını tebligatla duruşmaya çağırdığını, ancak duruşmaya katılmayan bankanın ‘mahkemeye saygısızlık’ yaptığını söyledi.

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Savcılığın yanıt vermesi için Halkbank’a bir süre daha tanıyacağını belirten Lockard, duruşmaya bir kez daha katılmaması halinde Halkbank’a mahkeme kurallarına riayet etmediği için para cezası verilmesini isteyeceğini belirtti.

Davaya bakan ABD’li yargıç Richard Berman ise Halkbank’a iki hafta daha süre vereceğini söyledi.

Halkbank’ın ABD’li avukatı Andrew Hruska, dün mahkemeye ilettiği yazıda Halkbank’ı mahkemede temsil yetkisinin olmadığını ifade etmişti. Bugünkü duruşmanın ardından Hruska’ya ulaşılamadı.

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ABD’li savcılar 16 Ekim’de Halkbank aleyhine hazırladıkları iddianameyi açıklamıştı. Halkbank, iddianame ve yargı sürecini Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik başlattığı askeri operasyon sebebiyle Türkiye’ye karşı başlatılan yaptırımların bir parçası olarak nitelemişti.