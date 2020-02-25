Halkbank, ABD’deki duruşmalara katılmayı kabul etti

İran’a yaptırımları delmekle suçlanan Halkbank, hakkında ABD’nin New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde açılan davadaki duruşmalara katılmayı kabul etti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

15 Ekim’de başlayan dava sürecinde Halkbank ayrıcalıklı ve kısıtlı yargılandığı takdirde mahkemeye katılacağını açıklamış, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’ne yaptığı başvuru kabul edilmememişti. Hakim Richard Berman, Halkbank’ın ‘bir üst mahkeme kararını verinceye kadar duruşmalara ara verilmesi’ talebini reddetmişti. Bunun üzerine Halkbank bir üst mahkemeye başvurmuştu.

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New York Güney Bölgesi Başsavcılığı da mahkemeden, Halkbank’ın davaya katılmadığı her bir gün için 1 milyon dolar para cezasına çarptırılmasını, katılmama konusunda ısrarcı olması halinde para cezasının katlanarak artırılmasını talep etmişti.

Bir üst mahkeme ise kendi kararını açıklayıncaya kadar federal mahkemede süren davada duruşmalara ara verilmesine karar vermişti.

DW Türkçe’nin haberine göre, New York’taki mahkemede görülen davanın salı günü yapılan duruşmasında, Halkbank’ın avukatı Andrew Hruska, bankanın suçlamalar karşısında savunma yapma hakkından vazgeçmeyeceğini ve ‘mahkemenin yargılama yetkisi olmadığına dair itirazlarına devam edeceklerini’ belirtti.

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Bankadan savunmasını yapmak için onay aldığını belirten Hruska, “Bu meseleye çözüm sağlandığına göre başlamaya hazırız” dedi. Bunun üzerine mahkemenin yargıcı Richard Berman, savunma yapmaya başlamadan önce Halkbank yönetiminden yazılı yetkilendirme almasını istedi.

Davanın bir sonraki duruşmasının 3 Mart’ta yapılacağı belirtildi.