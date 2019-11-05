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Yaramazlara biraz batar!

Halkbank, ABD’deki davanın tebligatını teslim almamış

ABD’nin İran’a yaptırımlarını delmeye yardımla suçlanan Halkbank’ın, davayla ilgili bir tebligatı almadığı bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Gazeteci Adam Klasfeld, savcılık makamı tarafından dava dosyasına bugün sunulan bir belgeyi Twitter hesabından paylaştı.

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Buna göre, Halkbank Hukuk İşleri Daire Başkanlığı, ABD New York Güney Bölge Başsavcılığı tarafından gönderilen bir tebligatı kabul etmedi.

Gerekçe olarak da tebligatın ‘ABD ile Türkiye arasında imzalanan sözleşmelerdeki hukuki tebligat şartlarına uygun olmayan şekilde gönderilmesi’ gösterildi.

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