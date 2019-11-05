Halkbank, ABD’deki davanın tebligatını teslim almamış

ABD’nin İran’a yaptırımlarını delmeye yardımla suçlanan Halkbank’ın, davayla ilgili bir tebligatı almadığı bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Gazeteci Adam Klasfeld, savcılık makamı tarafından dava dosyasına bugün sunulan bir belgeyi Twitter hesabından paylaştı.

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NEW: Minutes before Halkbank arraignment, prosecutors present more evidence of service.



"[I]t is clear that Halkbank is aware of the indictment and the court’s summonses and is attempting to evade service."



Below: A note from bank's legal department to FedEx. pic.twitter.com/Nbnatd0iWF — Adam Klasfeld (@KlasfeldReports) November 5, 2019

Buna göre, Halkbank Hukuk İşleri Daire Başkanlığı, ABD New York Güney Bölge Başsavcılığı tarafından gönderilen bir tebligatı kabul etmedi.

Gerekçe olarak da tebligatın ‘ABD ile Türkiye arasında imzalanan sözleşmelerdeki hukuki tebligat şartlarına uygun olmayan şekilde gönderilmesi’ gösterildi.