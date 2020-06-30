Halkbank ABD’deki davada yargıcın çekilmesi isteyip erteleme talep etti

Halkbank ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal etmekle yargılandığı davada yargıcın davadan çekilmesini isteyecek.

Fotoğraf: Reuters

Halkbank’ın avukatı Robert Cary, Halkbank’ın talebini dün görülen duruşmada yargıç Richard Berman’a iletti. Avukat talebe gerekçe vermedi. Yargıç talebin 14 Temmuz’a kadar resmi olarak iletilmesini istedi.

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Duruşmalar yapılıyor olsa da Halkbank’ın aleyhindeki iddiaların yargılanmasına henüz geçilmedi. Bankanın avukatı tanıkların ‘büyük bölümünün’ ülke dışında olduğunu ifade ederek yargılamanın corona virüsü salgını nedeniyle Mart 2022’de başlamasını istedi.

ABD’li savcı Michael Lockhard ise Halkbank eski yöneticisi Hakan Atilla’nın hüküm giydiği davaya atıfta bulundu ve “Bu yargılama süreci sıfırdan başlanılan bir süreç değil” diyerek yargılamanın Şubat 2021’de başlamasını istedi.

Savcılık Halkbank ve bankanın yöneticilerini İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki kişi veya paravan şirketleri kullanarak ABD’nin İran’a yaptırımları ihlal etmekle suçluyor.

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Banka 31 Mart’ta aleyhine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

Halkbank davası ABD Başkanı Donald Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton’un anıları yazdığı kitabın ardından tekrar gündeme geldi.

Bolton’ın kitabında yer alan iddiaya göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Trump’a Halkbank’ın suçsuz olduğunu belirten bir not iletti.

Kitapta yer alan ifadelere göre Trump müdahale edeceğini 2018 yılında Erdoğan’a söyledi ve savcıları görevden alınca ve sorunun ‘düzeleceğini’ ifade etti.

Aralarında Halkbank dosyasının da bulunduğu tanınmış kişi ve kurumlar hakkında soruşturmalar yürüten New York Güney Bölgesi başsavcısı Geoffrey Berman 20 Haziran’da görevden alındı.

Cumhurbaşkanlığı ise Bolton’un kitabında Erdoğan ve Trump arasındaki görüşmenin ‘yanıltıcı’ ve ‘manipülatif betimlemeleri’nin yer aldığını bildirdi.