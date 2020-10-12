‘Halka sorulsaydı’ diye yazan Ahmet Hakan’a Twitter’dan yanıt: Kanal İstanbul için de aynısını yaz

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, köşesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ‘ekolojik yararı kısıtlı, ekonomik yük de ağır ‘ diye bir kısmından vazgeçtiği yol kenarındaki dikey bahçeleri savundu. Halk oylaması sonrası karar verilmesi gerektiğini söyleyen Hakan’a Twitter’dan yanıt gecikmedi: “Bunu, Kanal İstanbul için de yazabilir misin?”

Fotoğraf: İBB

İBB’nin Konuşan Duvarlar Projesi’ni tanıtan Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin, İstanbul’daki peyzaj çalışmalarında nasıl bir maliyet tasarrufu yapabileceği ve bu alanların daha etkili nasıl kullanılabileceğinin araştırıldığını belirterek, ilk aşama olarak yeşil duvarların tadilat gerektirenlerinin dönüşümüne başlandığını belirtmişti.

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‘Yeşil duvarlar’ın bakımının İstanbul’a yılda 12 milyon liraya mal olduğunu, ciddi bir kimyasal ilaçlama gerektirip ekosistem açısından da sıkıntı doğurduğunu belirten Seçkin “Yaptığımız hesaplamalarda, 45 bin metrekare dikey bahçe yerine aynı parayla 400 bin metrekare aktif yeşil alan yapabileceğimizi fark ettik” demişti.

Hakan da, bugünkü köşesinde, “Şahsen benim hoşuma gidiyordu” dediği dikey bahçeler için, “Bu konu halkoylamasına sunulamaz mıydı” diye sordu.

Twitter kullanıcılarının “Kanal İstanbul projesi için halk oylaması yapıldı mı? Aynı yazıyı Kanal İstanbul için yazabilir miydin?” diyerek sorguladığı Hakan, Kanal İstanbul ile birlikte TT’ler arasına girdi.

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Kanal İstanbul için de yazabilir misin bunu? https://t.co/Cr19bKpu8Z — Gökhan Yücel (@gokhanyucel) October 12, 2020

Kullanıcılar Hakan’ı projeyle ilgili ekolojik nedenlere yazısında yer vermediği için de eleştirdi.

İBB’nin toprağın olduğu noktalarda ‘yeşil duvar’ uygulamalarına hava kirliliği stresine dayanabilen sarmaşık ve yer örtücü bitkilerle devam edileceğini, mümkün olduğu kadar sürdürülebilir, ekolojik, teknik ve ekonomik anlamda doğru çözümler üretmenin amaçlandığına dair açıklamaları Hakan’ın köşesinde kendine yer bulamadı.

Önceki gün iktidara yakın A Haber’in “İstanbul’un simgesi peyzajlar kaldırılıyor” diyerek duyurduğu ‘duvar saksıları’ haberi de sosyal medyada tepki çekmişti.

‘Bunlar benim şahsi fikirlerim‘

Hakan’ın yazısında şu ifadeler yer alıyor:

“İstanbul’da yol kenarlarında yeşile dayalı peyzajlar yer alıyordu.

Şahsen benim hoşuma gidiyordu o peyzaj çalışmaları.

Belediye yönetimi, bu peyzaj çalışmalarını yüksek maliyetli bularak terk etmeye karar verdi.

Hatta dün itibarıyla peyzajlar sökülmeye başladı.

Peki yerine ne gelecek?

Yapılan açıklamalara göre…

Gri duvarlar, sanatçıların tuvaline dönüştürülecekmiş ve çeşitli çizimler yer alacakmış.

Bunun bir örneğini de yayınlamışlar.

Baktım:

Bir tür grafiti gibi bir şey!

Şahsen peyzaj yerine getirilmek isteneni hiç beğenmedim.

İstanbul’un kimliğine, ruhuna, kişiliğine hiç uygun değil.

Bu tür duvar boyamaları, daha çok ruhsuz şehirlere ruh katmak için yapılan çalışmalar.

İstanbul gibi kadim bir şehrin böyle bir şeye ihtiyacı yok ki.

Bunlar benim şahsi fikirlerim.

İstanbul halkı ne der, ne düşünür, nasıl bir yaklaşım sergiler?

Bilmiyorum.

Keşke belediye yönetimi, bu konuyu halk oyuna sunsaydı…

Ve kararı ondan sonra verseydi.”