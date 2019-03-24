Halka ‘şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar’ diyen AKP’li vekil özür diledi

Gaziantep’te Gaziray Banliyo Hattı Projesinin test sürüşü sırasında sarf ettiği duyulan “Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar” sözüyle ilgili AKP Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer sosyal medya hesabından özür diledi.

Fotoğraf: DHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan proje kapsamında Seyrantepe-Göllüce-Taşlıca arasındaki beş kilometrelik Gaziray Hattı’nda önceki gün test sürüşleri başlamış, sürüş sırasında çevredeki vatandaşlara el sallayan heyetten Ahmet Uzer’in “Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar” ifadelerinin kullandığı duyulmuştu.



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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziray test sürüşüne katıldı. Şahin'in yanındakilerden birinin yurttaşlara "Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar” demesi gülüşmelere neden oldu. pic.twitter.com/mm6doeDu3s — dokuz8HABER (@dokuz8haber) March 23, 2019

Bu durumu ‘aklen ve kalben asla kabul edemeyeceğini‘ söyleyen AKP’li vekil, Twitter’dan şu açıklamayı yaptı: “Dün sevinç ve gururun yaşattığı aşırı coşku haliyle şaka kabilinden lafzen sarf edilen, aklen ve kalben ise asla kabul edemeyeceğim sözlerden ötürü hemşehrilerimden özür dilerim. Durumun, kastını aşmakla birlikte tahkir ve tezyif niyeti taşımayacağını en iyi hemşehrilerim bilir.”