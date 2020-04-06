Halka, ‘Evde kalın’ dedi kendi sokağa çıktı; istifa etmek zorunda kaldı

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon’ın tıp alanındaki danışmanı Dr. Catherine Calderwood, iki kere sokağa çıkma yasağını dediği için özür dileyerek görevinden istifa etti.
Calderwood, halka, ‘Evde kalın’ çağrısı yapmasına rağmen ailesiyle iki defa başkent Edinburgh’a bir saat mesafedeki yazlık evine gitti. Birinde polise yakalanan ve uyarılan Calderwood’un fotoğrafları basında geniş yer buldu.
TV programlarında sokağa çıkmamanın önemine değinen ve Covid-19’la mücadele için hazırlanan afişlerde onun ağzından sosyal izolasyon tavsiyesi yapılan Calderwood önce görevinin başında olduğunu söyledi.
Nicola Sturgeon da görevinde kalmasından yana olduğunu açıkladı. Ancak, kamuoyu baskısı Calderwood’un istifa etmesine neden oldu.