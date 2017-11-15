Halk yüzde 61’le destek verdi: Avustralya eşcinsel evliliği yasallaştırma yolunda

Avustralya’da yapılan resmi olmayan bir oylamada, yüzde 61.6 ile seçmenin çoğunluğunun eşcinsel evliliğine onay vermesi, bu yılın sonuna kadar ilgili yasanın parlamentoda kabul edilmesinin yolunu açtı.

Yasama gerçekleşirse Avustralya, eşcinsel evliliği yasallaştıran 26’ıncı ülke olacak. Hükümetin muhafazakar kanadından gelen eleştirilere rağmen yasanın parlamentodan geçmesi bekleniyor.

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Oylamanın bağlayıcılığı yok ancak Başbakan Malcolm Turnbull daha önce verdiği sözü tutarak ilgili yasayı Noel’e kadar parlamentoya sunacağını söyledi.

Oylamanın sonucu açıklandıktan sonra bugün Canberra’da gazetecilere açıklama yapan Turnbull, “Bu kesin ve ezici (bir sonuç). Milyonlar tercihini yaptı ve evlilikte eşitlik için ‘Evet’ dedi” diye konuştu.

Hayır kampanyasını yürütenler dini kurumların desteğini almaya çalışmıştı.

Sydney Katolik Başpiskoposu Anthony Fisher, “Beklenen sonucun Avustralya’da aile ve evliliğin dağılmasını hızlandıran bir yasanın çıkmasına yol açmasından derin hayal kırıklığı duyduğunu” söyledi.

Avustralya’nın bazı eyaletlerinde eşcinsel ilişki 1997 yılına kadar yasalara aykırı sayılıyordu.