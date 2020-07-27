Halk TV’ye ‘sansür tebligatı’ gitti: Mahkeme başvuruyu reddederse ‘ekran kararacak’

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) beş günlük ‘ekran karartma’ cezasını tebliğ ettiği Halk TV, idare mahkemesinde yürütmeyi durdurma davası açtı.

RTÜK; TELE 1 ve Halk TV’de farklı tarihlerde yayınlanan programlar nedeniyle iki kanala da beş gün yayın durdurma cezası vermişti. İdare mahkemesi, TELE 1’in itirazı üzerine, bu kanal hakkındaki cezanın yürütmesini durdurmuştu.

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RTÜK, beş günlük cezayı Halk TV’ye tebliğ etti. Tebliğ üzerine süreç başlarken, Halk TV avukatları Ankara 16’ncı İdare Mahkemesi’nde yürütmeyi durdurma davası açtı.

Eğer mahkeme Halk TV’nin başvurusuna olumlu yanıt vermezse, 1 Ağustos gece yarısından itibaren beş gün boyunca kanalın ekranı karartılacak.