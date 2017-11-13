Halk TV’nin haberi: ABD tüm vize başvurularını kabul etmeye başladı

İstanbul başkonsolosluğu çalışanı için gözaltı kararının verilmesinden sonra ekim başında Türkiye’den yapılan vize başvurularını askıya alan ABD’nin durumu normale döndürmeye başladığı bildirildi.

Vize işlemlerini öğrenciler ve ve sağlık sorunları yaşayanlar için 6 Kasım’da kısmen başlamıştı.

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Vizeler gecikmeli verilecek

Halk TV’den Can Coşkun’un haberine göre ABD bugün için 500 başvuru sahibine randevu vererek olağan düzene geçti. İstanbul başkonsolosluğu vize bölümü çalışanları da normal mesaisine döndü.

Vize randevusu verilen Türk vatandaşları, krizden önce başvuru yapanlar. Birikmiş çok sayıda başvuru olduğu için bugün vize almak isteyenlere verilecek randevu tarihinin en erken ocak olmak üzere mart ayını bulabileceği tahmin ediliyor.