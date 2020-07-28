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Yaramazlara biraz batar!

Halk TV’nin ‘ekran karartma’ cezası mahkemeden döndü

Ankara 3’üncü İdare Mahkemesi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Halk TV’ye verdiği beş günlük ‘ekran karartma’ cezasını durdurdu.

RTÜK; TELE 1 ve Halk TV’de farklı tarihlerde yayınlanan programlar nedeniyle iki kanala da beş gün yayın durdurma cezası vermişti. Ceza tebliğ eden Halk TV, idare mahkemesinde dava açmıştı.

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RTÜK üyesi İlhan Taşçı, mahkeme kararını Twitter hesabından paylaştı. Karara göre, cezanın uygulanabilmesi için mahkemeden RTÜK lehine bir karar çıkması gerekiyor.

Başka bir idare mahkemesi, aynı cezayı alan TELE 1’in itirazı üzerine, bu kanal hakkındaki cezanın yürütmesini de durdurmuştu.

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