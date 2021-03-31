Halk TV ve TELE 1’e para cezaları

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV ve TELE 1’e idari para cezası uyguladı.

Fotoğraf: Reuters

Kurulun haftalık olağan toplantısında, Halk TV’nin ‘Medya Mahallesi’ programında kullanılan “Allah’ı hafife alır” cümlesi ‘inanç ve manevi değerleri dalga konusu yapan ifade’ olarak değerlendirildi. İdari para cezası uygulanmasına karar verdi.

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‘Kayda Geçsin’ programında gazeteci Murat Ağırel’in, ‘Parsel Parsel’ isimli kitabıyla ilgili konuşurken, ‘‘FETÖ’nün siyasi ayağı ve destekleyicisi olma, belediyede çeşitli yolsuzluklar yapma’ bağlamında eski Ankara büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek’e ilişkin ifadelerini de ‘yayın ilkesi ihlali’ olarak değerlendirdi. İdari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

RTÜK, Halk TV’deki ‘İki Yorum’ programında Diken yazarı gazeteci Levent Gültekin’in, eski başbakan Necmettin Erbakan hakkında ifadeleri nedeniyle de idari para cezası verdi.

TELE 1’e ‘dini hassasiyet’ cezası

TELE 1’de yayınlanan ’18 Dakika’ programında Cumhuriyet yazarı Emre Kongar’ın kullandığı ‘İslami terör’ ifadesi ‘toplumun dini hassasiyetlerine aykırı’ olarak görüldü. İdari para cezası verildi.

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Aynı programda, Merdan Yanardağ’ın, Ünal Osmanağaoğlu’nun MHP kurultayında yönetici olarak görevlendirildiğini ifade etmesi ve yayının alt bandında Yanardağ’ın ifadesinin yer alması da yayın ilkelerine aykırı bulundu. Para cezası uygulandı.