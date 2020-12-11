Halk TV, ‘Şimdiki Zaman Siyaset’ programını yayından kaldırdı

Halk TV, programcılarının başka kanallara da çıkmasını gerekçe göstererek ‘Şimdiki Zaman Siyaset’ programını yayından kaldırdı.

Programın yorumcularından Gürkan Hacır, kanalın yayın yönetmeni Suat Toktaş’ın kendisini aradığını ve kararı ilettiğini belirtti.

Reklam

Twitter’dan paylaşımda bulunan Hacır, karara gerekçe olarak, kendisi, İsmail Saymaz, Elfin Tataroğlu, Barış Yarkadaş ve Erol Mütercimler’in başka TV kanallarındaki tartışma programlarına çıkmasının gösterildiğini kaydetti.

Hacır, şöyle devam etti: “Bu durum, Halk TV’nin diğer günlerdeki reytinglerini etkiliyormuş. Son iki sezonda tam 28 hafta tüm haber kanalları içerisine gün birinciliğini bize veren izleyicimize ve onlarla buluşmamızı sağlayan Halk TV’ye teşekkür ederiz. Başka mecralarda buluşmak dileğiyle.”

‘Buraya kadarmış’

Bir diğer yorumcu Yarkadaş da Twitter hesabından şunları yazdı: “Yaklaşık 10 yıldır programlarına konuk olduğum HALK TV ile yollarımız 4’üncü kez ayrıldı. Salı geceleri katıldığım reyting şampiyonu Şimdiki Zaman yayından kaldırıldı. HALK TV yönetimine ve programa katkı sunan tüm emekçilere bugüne kadar gösterdikleri dayanışma için teşekkür ederim.”

Reklam

Elfin Tataroğlu ise “Programımıza gösterdiğiniz yüksek ilgi ve sevgi için çok teşekkürler… Buraya kadarmış” ifadesini kullandı.