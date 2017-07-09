‘Halk TV satılıyor’ iddiasına ‘tepeden’ yalanlama: Satılmıyor, satılmayacak da

Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç, kanalın satılacağına dair iddialara son noktayı koydu: “Halk TV satılmıyor, satılmayacak da.”

Ucankus.com’da yer alan haberde CHP Antalya Mlletvekili Deniz Baykal’ın, kurucusu ve imtiyaz sahibi olduğu Halk TV’yi 30 milyon lira bedelle satışa çıkardığı iddia edilmişti.

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Birçok haber sitesi de ucankus.com’a referans vererek iddiayı haberleştirmişti.

‘Damardan yandaş birisi’

Sevinç, bu iddialar üzerine halk.tv.com.tr‘de ‘Halk TV satılıyor mu?’ başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Sözlerine “Yandaş bir haber sitesinde bu haberi görünce güldüm. Yandaş dedimse öyle zorla, baskıdan ya da korkudan yandaşlaşmış haber sitelerinden değil. Damardan yandaş birisi. Hem de sayın Cumhurbaşkanı ile direk akrabalık ilişkisi olacak kadar ultra yandaş birisi” diyerek başlayan Sevinç, kanalın yenilenen web sitesindeki tanıtımda kullanılan ifadeleri hatırlattı: “Haber televizyonculuğunda yandaş tekelini yıkan Halk TV, şimdi de internet medyasında yandaş hegemonyasını yıkıyor. Yanlışı doğru, kötüyü iyi gösteren yandaş tekelini internette de dağıtacağız.”

‘Bizden çok rahatsızlar’

Bu haberi görünce ‘çok doğru bir iş’ yaptıklarını düşündüğünü aktaran Halk TV genel müdürü, “Bildiğiniz gibi değil sevgili Halk Tv dostları. Bizden çok rahatsızlar. Ellerinde sayısız televizyon ve gazeteleri var ama bir Halk Tv ile baş edemiyorlar. Kendileri her türlü saldırıyor yetmiyor. Ara ara güya bizim mahallede olan bilmem ne partisinin yayın organları ile bazı karanlık odaları da üzerimize iftira/yalan vb. her türlü saldırtıyorlar. I-ııh yıkamıyorlar, yıkamayacaklar…” diye yazdı.

‘Deniz Baykal’ın selamı üzerimde kalmasın’

“Sonuç: Halk TV satılmıyor, satılmayacak da” diyen Sevinç, ‘internet medyasındaki yandaş hegemonyası’nı da yıkacaklarını savundu.

Sevinç yazısını şöyle bitirdi: “İzleyicilerimizle, daha doğrusu Mustafa Kemal’in askerleriyle omuz omuza sürdürdüğümüz aydınlık Türkiye idealinin peşinden koşmaya daha da hızlanarak devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Sadece ekrandan değil ama artık internette de (www.halktv.com.tr adresinde) Halk TV farkıyla habercilik yapıyoruz. Son bir not: Deniz Baykal’ın tüm Mustafa Kemal’in askerlerine selamları var, üzerimde kalmasın.”