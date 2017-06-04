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Yaramazlara biraz batar!

   
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Halk TV isyanda: Kepçe kabloları kopardı, 20 kanal yayın yapamıyor


 

Halk TV, Ankara’da çalışma yapan bir kepçenin kabloları koparması sonucu saatlerdir yayın yapamadıklarını duyurdu.

Halk TV, 20.20’deki Twitter paylaşımında, saat 19.43’ten beri yayın yapamadıkları bilgisini verdi.

Kanalın daha sonraki açıklamasında ise yol çalışması nedeniyle kendileri dahil 20 kanalın daha yayın yapamadığı belirtildi.

Twitter kullanıcıları, yayını kesilen kanallar arasında Ulusal Kanal ile Kanal B’nin de olduğunu yazdı.

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