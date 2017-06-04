Halk TV isyanda: Kepçe kabloları kopardı, 20 kanal yayın yapamıyor

Halk TV, Ankara’da çalışma yapan bir kepçenin kabloları koparması sonucu saatlerdir yayın yapamadıklarını duyurdu.

Halk TV, 20.20’deki Twitter paylaşımında, saat 19.43’ten beri yayın yapamadıkları bilgisini verdi.

ÖNEMLİ DUYURU

Türksat ve Telekom'dan kaynaklanan teknik sorun nedeniyle 20 tv ile birlikte saat 19.43'den bu yana yayın yapamıyoruz… — halktv.com.tr (@halktvcomtr) June 4, 2017

Kanalın daha sonraki açıklamasında ise yol çalışması nedeniyle kendileri dahil 20 kanalın daha yayın yapamadığı belirtildi.

AKP Türkiyesi…

Ankara-Konya yolunda kavşak çalışması yapan kepçe, TürkTelekom'un fiber kablosunu kopardı, 20'ye yakın tv yayını çöktü — halktv.com.tr (@halktvcomtr) June 4, 2017

.@turksat ve @turktelekom yetkilileri sorunu çözerek 20 kanalla birlikte Halk Tv'nin yayınını vermek için çalışmalarını sürdürüyor… — halktv.com.tr (@halktvcomtr) June 4, 2017

Twitter kullanıcıları, yayını kesilen kanallar arasında Ulusal Kanal ile Kanal B’nin de olduğunu yazdı.