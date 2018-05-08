Halk TV ile Mahalli’nin Twitter tartışması: Atmadık, görevine son verdik

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Halk TV’deki programına son verilen gazeteci Hüsnü Mahalli ile kanal, Twitter üzerinden ‘birbirine girdi.’

Mahalli, gazeteci Ayşenur Arslan’la birlikte ‘Maniki Dünya’ programını yapıyordu. Programın sona erdirilmesinin ardından Mahalli’nin de kanalla yolları ayrılmıştı. Mahalli, işine son verilmesinin ardından kanalı sert sözlerle eleştirmişti.

Reklam

Twitter’dan tartıştılar

Mahalli, dünkü mesajında, kendisinin ‘yalancı, dolandırıcı, sahtekar ve yağcı’ olmadığını belirterek ‘ne pahasına olursa olsun’ gerçekleri anlatan bir gazeteci olduğunu söyledi.

Halk TV de Mahalli’nin mesajını alıntılayarak gazeteciye cevap verdi. Kanal, Mahalli’yi ‘atmadıklarını’, dışarıdan yaptırdıkları programa son verdiklerini kaydetti. Halk TV, gazeteciye “Trollerden farksız bu çirkin üslubunu onaylamıyoruz” diye seslendi.

Reklam

Mahalli de kanalın ifadeleri üzerine yeniden Twitter mesajları paylaştı. Gazeteci, kanal yönetiminin mesajlarına alındığını belirterek “Programı dışarıdan yaptırdık” sözüne tepki gösterdi.

Programın Halk TV’nin, hazırlayıcısı, sunucusu ve patentinin de Ayşenur Arslan’ın olduğunu dile getiren Mahalli, “Demek ki trollerden farklı olmayan bir üslubum var! Ben kendimi tanımlıyorum neden üzerinize alındınız” diye yazdı.

Gazeteci, sözlerine şöyle devam etti: “Ben birilerine bir şey söyleyeceksem bunu net ve açık söylerim. Ama hiç kimse benim dedikodu yaptığımı söyleyemez. Halk TV’de elbette çok sayıda onurlu insan var. Kovulduğumda gerçek nedeni açık ve samimi söyleseydiniz, anlayışla karşılar ve sorun biterdi. Gelelim Halk TV’nin tavrına: Tutuklandığında ben sizinle çalışıyordum ve kanalınızda yaptığım konuşmalardan dolayı tutuklandım. Söylediğim her şey doğruydu ve bu nedenle insanlar Maniki Dünya programını çok izliyor ve seviyordu. İsterseniz halka sorun.”

Kendisine sahip çıkmanın muhalif bir kanal için demokrasinin gereği olduğunu ifade eden Mahalli, teşekkür ettiği isimleri sayarak vefasız biri olmadığını dile getirdi.

Gazeteci, şunları kaydetti: “Beyler; hiç kimse benimle ilgili şimdiye kadar bir tek kelime söylemedi ve söyleyemez. Bunu da en iyi siz bilirsiniz. Ben düşündüğüm her şeyi açık, net ve belki de en sert bir şekilde söyler yazarım. Tüm eleştirilerim gerçekler, demokrasi ve özgürlük içindir. Hepsi bu kadar.”