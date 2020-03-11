Halk sağlığı uzmanı: ‘Corona’ sigara içenleri daha çok etkiliyor

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Dr. Melike Yavuz, corona virüsünün sigara içenleri daha fazla etkilediğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan yeni tip corona virüsü, bugüne kadar 100’den fazla ülkede, 100 binden fazla insana bulaşırken, 4 binden fazla insan hayatını kaybetti. Türkiye’de ise hangi kentte yaşadığı ve yaşı açıklanmayan bir erkekte corona virüsü görüldüğü açıklandı.

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Yavuz, corona virüsünün 60 yaş üzerinde ağır seyrettiğini, kalp, tansiyon, şeker ve akciğer hastalığı bulunanların riskli grupta olduğunu dile getirdi.

Virüsün sigara içen bireyleri daha çok etkilediğini altını çizen Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Koronavirüs, solunum yollarını etkileyen bir hastalıktır. Ağır vakalarda solunum yetmezliği ve akciğer organ yetmezliği gelişir. Ölüme neden olan da daha çok bu durumlardır. Sigara bilindiği üzere en çok akciğerlerimizi etkiler. Sigara içenlerin akciğerlerinde içilen sigara miktarı ve süresine göre değişken olmakla birlikte hasar gelişir. Hastalığın sigara içenlerde daha ağır seyretmesinin temel nedeni budur. Sigarayı azaltmak bu riski azaltmaz. Bilimsel çalışmalar sigara bırakma ne kadar erken gerçekleşirse sigarayla ilişkili hastalık riskinin de o kadar azaldığını göstermektedir. 30 yaşından önce sigara bırakanların sigarayla ilişkili hastalık riski zaman içinde hiç sigara içmemişlerle aynı seviyeye inmektedir. Sigarayı azaltmayı değil bırakmayı öneriyorum. Çünkü sigara için güvenli bir düzey yoktur. Günlük bir sigaranın bile kalp damar hastalığı riskini artırdığına dair yayınlar vardır.”