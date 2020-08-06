Halk sağlığı profesörü: Eylülde tam kapatmaya zorunlu kalacağız

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Saltık, Türkiye’nin salgınla mücadelede başarısız olduğunu ve verilerin gizlendiğini savundu, “Olasıdır ki eylül sonlarına doğru kaçındığımız, ötelediğimiz 14 günlük tam kapatmaya zorunlu kalacağız” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe’ye konuşan Saltık, Test sayılarının yetersizliğine dikkat çekti.

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Her 1 milyon kişi için Rusya’da 198 bin, Britanya’da ise 246 bin test yapıldığını hatırlatan profesör, “Açıklanan rakamların Türkiye gerçeğini hiç yansıtmadığı gerçeği ile karşı karşıyayız” diye konuştu.

Saltık, bu görüşünü şöyle savundu: “Örneğin Erzurum Valiliği günlük 200, Malatya Valiliği ise günlük 100’ün altına inmeyen olgu sayılarını açıkladı. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın verilerine baktığımızda, Erzurum ve Malatya’yı içine alan, her biri altı-yedi ili içeren iki ayrı bölge için 45 dolayında olgu bildirildiğini gördük. Bu durum güven bunalımı yaratıyor.”

Türkiye’nin salgınla ilgili ‘açık başarısızlığı’ndaki temel nedenin ekonomik yetersizlikler olduğunu söyleyen Saltık, şöyle konuştu: “İki-üç günlük piknik ya da bayram karantinaları denebilecek alaturka yöntemlerle iktidar bu mücadeleyi götürmeye çalıştı, olmadı. Korkarım ki, eylül ortalarında ya da sonlarına doğru okullar da açılırsa, ayrıca 11 Mayıs’tan bu yana AVM’leri açarak geldiğimiz ölçüsüz açılım – saçılım politikaları, Kurban Bayramı ve tatil yerlerinin açılması olgu sayılarında bir patlamayla yansıyacak.”

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‘En az üçle çarpılmalı’

Saltık, olgu ve ölüm sayılarını en az iki-üç ile çarpmak gerektiğini belirterek, şöyle devam etti: “Belki eylül sonlarına doğru kaçındığımız, ötelediğimiz 14 günlük kapatmaya zorunlu kalacağız. Kaçındığımız 50 milyar dolara yakın harcamayı da fazlasıyla yapmış olduk. Salgın ülkemizde beşinci ayını bitiriyor. Maliyeti korkunç boyutlara ulaştı.”

Yerli bir firmanın üretimi PCR testlerinin duyarlığının yüzde 40’larda olduğunu ifade eden Saltık, “Bu test için yerli dendi ve yandaş firmadan alındı. Korkunç bir fiyasko bu” dedi.

Profesör, Bilim Kurulu’nu göreve çağırarak, bu konularda üyelerin sesini yükseltmesi gerektiğini ifade etti.