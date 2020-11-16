Halk sağlığı profesörü: Acil 14 gün kapanmalı; doktorlar hasta seçebilir

Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Saltık acil 14 günlük kapanma önerisinde bulunarak, “İstanbul’da yoğun bakım yatağı bulmak son derece güç, doktorlar hasta seçmek zorunda kalabilir” dedi.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe’ye konuşan Prof. Dr. Saltık artan hasta sayısına dikkat çekerek şunları söyledi: “İstanbul’daki salgın durumu nisan ayındaki tepe değerlerine yaklaşmış hatta aşmış durumda denebilir. Birçok kaynaktan ve hastanelerden arkadaşlarımızdan gelen bilgiler bu yönde. Yoğun bakım yatağı bulmak son derece güç, cankurtaranlar saatlerce gelemiyor, merkezi yönlendirme ile hangi hastanede boş yatak varsa oraya götürüyor cankurtaranlar. Ama yönlendirildikleri hastanelerde de rahatlık yok; İstanbul’daki durum tıkanmak üzere.”

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Hangi ilde, hangi ilçede ne kadar hasta olduğu, artış hızı gibi epidemiyolojik verilerin bilinmesi ve bu verilere göre önlemler alınması gerektiğinin altını çizen profesör şöyle devam etti: “Sahadan gözlemlerimiz, meslektaşlarımızdan gelen bilgilere göre ‘Yoğun bakımlar doldu, hastalar sedyelerde bekliyor’ deniyor. Sağlık Bakanı 14 gün kapatma çağrısının yanlış olduğunu düşünüyorsa bilimsel gerçeklerle bunu da açıklamalı. İstanbul’dan başlayarak epidemiyolojik verilerle uyumlu biçimde 14 günlük kapatma yapılmalı.”

Saltık, acil olarak tedbirlerin devreye alınması gerektiğini belirttti: “Meslektaşlarımız neredeyse artık yoğun bakıma hasta seçmek durumda kalacaklar. Yoğun bakıma veremediğiniz hasta ölecek, iktidar kötü yönetimi nedeniyle bizi böylesine ağır ve kritik kararlar vermeye zorluyor.”