Halk sağlığı profesörü: Açıklamalarla önce panik, sonra rehavet yaratılıyor

Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Çağatay Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Virüsün yayılma hızını kontrol altına almaya başladık” açıklamasının ‘yalancı bir güven duygusu’ yaratarak toplumda rehavete yol açabileceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Bu tür açıklamaların halk üzerindeki etkilerinin göz ardı edilmemesi gerektiği konusunda uyaran Prof. Dr. Güler Cumhuriyet’ten Sena Yaşar’a filyasyon yöntemiyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

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Güler, 81 ildeki filyasyon çalışması ile temaslı takiplerinin yüksek oranda sonuçlanmasının mümkün olmadığını belirterek şunları söyledi: “Bir alışverişe veya düğüne giden bir kişinin kimlerle temas ettiğini nasıl bulacaksınız? Filyasyon ile temaslı takiplerinin tamamlanması ancak bunlar yapılabildiğinde mümkün olur. Bu açıklamalar, yatıştırıcı olması için yapılıyor olabilir ama halka yalancı güven duygusu vermemek gerekir. Süreç yönetimindeki asıl problem, birtakım açıklamalarla önce panik yaratılıp sonrasında da bu paniği yatıştırmak için rehavet yaratılmasıdır. Bu, toplumda da dengesiz davranışlara yol açıyor.”

Bakan Koca, filyasyon uygulamasından övgüyle söz etmiş, ‘corona’ vakaların ve temaslılarının filyasyon ekipleri tarafından takip edildiğini, bugüne kadar temas zincirindeki 261 bin 989 kişinin tespit edildiğini ve yüzde 96’sına (251 bin 28 kişi) ulaşılarak izlendiğini söylemişti.