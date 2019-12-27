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Yaramazlara biraz batar!

Halk otobüsünün açık kapısından düşmüştü: Hastaneye kaldırılan üç çocuk annesi yolcu hayatını kaybetti

Karabük’te iki gün önce hareket halindeki halk otobüsünün açılan kapısından düşerek yaralanan Satiye Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Fotoğraflar: DHA

Üç çocuk annesi 49 yaşındaki Satiye Yılmaz, 25 Aralık’ta kent merkezindeki 100’üncü Yıl Mahallesi’nde seyir halindeki otobüsün virajı dönerken kapısının açılması sonucu yere düşmüştü. Yılmaz, hastaneye kaldırılarak tedaviye alınmıştı.

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Polis ekiplerinin ilk incelemesinde, otobüsün arka kapısının çürümesi sonucu kapıyı tutan milin koptuğu, menteşeden ayrılıp yatağından çıktığı, bu nedenle kapının açıldığı tespit edildi. Otobüs incelenmek üzere otoparka çekildi. Satiye Yılmaz’ın düşme anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hastanede tedavi gören Yılmaz, dün gece yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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