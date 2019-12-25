Halk otobüsünün açık kapısından düşen yolcu yaralandı

Karabük’te, hareket halindeki halk otobüsünün açık kapısından düşen Satiye Yılmaz (44) yaralandı. Yılmaz’ın düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Fotoğraf: DHA

Kaza, 100. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Behçet Ferhat A. idaresindeki halk otobüsündeki Yılmaz, otobüs virajı döndüğü sırada tam kapanmayan arka kapıdan elindeki poşetlerle yola savruldu. Kaza mahalline sağlık ekipleri yaralanan Yılmaz’a ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan Yılmaz tedavi altına alınırken Behçet Ferhat A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Polis ekiplerinin incelemelerinde otobüsün arka kapısında çürümeler ve teknik aksaklıklar tespit edildi. Araç incelenmek üzere otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.