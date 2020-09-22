Halk otobüsü şoförü, maske tartışması sırasında yolcuyu bıçakladı

Bursa’da, halk otobüsü şoförü İzzet Ç. (42), araca maskesiz bindiği için tartıştığı yolcu Savaş B.’yi (30) bıçakladı. Yaralanan Savaş B. ambulansla hastaneye kaldırılırken şoför gözaltına alındı.
Görgü şahitlerinin anlattığına göre Osmangazi ilçesinde, İstanbul Yolu Caddesi’nde annesiyle durakta otobüs bekleyen Savaş B., Demirtaş-Heykel arasında sefer yapan 17-D numaralı halk otobüsüne maskesiz binmek istedi.
Şoför, maskesini takması konusunda uyardı. Uyarıya sinirlenen Savaş B., maske takmayı reddetti. İkili arasındaki tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İzzet Ç. yanındaki bıçakla Savaş B.’yi kol ve sırtından bıçakladı.
Savaş B., otobüsten inip durakta kanlar içinde yere yığıldı. Sinir krizi geçiren annesi yolcular tarafından güçlükle sakinleştirildi.
Savaş B., Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.