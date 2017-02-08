Halk otobüsü sahibi, gençlere sahip çıktı: Hiç mi seks hayatı olmayacak?

Kahramanmaraş’ta sorunlarını paylaşmak için bir araya gelen halk otobüsü sahiplerinden 55 yaşındaki Mehmet Nane, genç ve yeni evli şoförlere sürekli nöbet yazılmasına tepki gösterdi: “Şimdi bu çocukların, gençlerin hiç mi seks hayatı olmayacak?”

Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde düzenlenen toplantıda söz alan araç sahiplerinden Mehmet Nane, şoförlere izinli olduklarında nöbet yazılmasına tepki gösterdi.

‘Şoför program yapamıyor’

Nane konuşmasında Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu’ya şöyle seslendi: “Şoför o gün hiçbir program yapamıyor. Nöbetçi olan çocuk sabah kalkıyor, ‘Nereye gidiyorsun bugün istirahatlisin?’ denildiğinde ‘Nöbete’ diyor. ‘Ne nöbeti?’ denilince ‘Araba arıza yaparsa’ yanıtı veriyor. Arabaların hepsi yeni. 10 tane araba çalışıyorsa, arıza durumunda diğeri iki dakika mesafe kısaltarak arıza yapan aracın yerini doldurur. Şimdi bu çocukların, gençlerin hiç mi seks hayatı olmayacak? Yeni evli gençlerimiz var burada.”

Salonda bulunanlar Nane’ye alkışlarla destek verirken, Kuybu ise sorunla ilgili çözüm bulacaklarını ifade etti.