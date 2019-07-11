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Yaramazlara biraz batar!

Halk liradan kaçmaya devam ediyor: Döviz hesapları 115 milyar dolarla rekor seviyede

Merkez Bankası (MB) verilerine göre 5 Temmuz ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 526.7 milyon dolar artışla 115.5 milyar dolar ile rekor seviyeye gelirken, kurumlar için bu tutar 742.5 milyon dolar azalışla 69.8 milyar dolara geriledi.

Fotoğraf: Reuters

Toplamda yabancı para hesapları 5 Temmuz haftasında 215.8 milyon dolar azalışla 185.3 milyar dolara geldi.

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Yurt içi yerleşik bireylerin yabancı para mevduatları yerel seçimlerin hemen öncesindeki haftaya kadar altı aylık süreçte aralıksız her hafta artış gösterdi. 31 Mart yerel seçimlerinden önce en son 5 Ekim 2018 haftasında döviz birikimlerini azaltmayı tercih eden bireysel müşteriler, yerel seçimlere kadar takip eden 26 haftada döviz birikimlerini kesintisiz artırdı.

Yerel müşterilerin döviz biriktirme veya bozdurma eğilimleri lira açısından da yön belirleyici oluyor. Bu çerçevede MB ve ekonomi yönetimi de dolarizasyonu caydırıcı adımlara yöneldi.

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