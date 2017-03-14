‘Halk gaza getiriliyor’ diyen Kılıçdaroğlu: Osmanlı’da bile bu kadar rencide olmadık

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hollanda’yla krizi yorumlarken Türkiye’nin Osmanlı zamanında bile bu kadar rencide olmadığını söyledi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının kendi konuşmasıyla aynı saate denk gelmesini ‘medyaya baskı’ diye eleştirerek, “Toplumun, medyanın büyük bir baskı altında tutulduğunu biliyorum. Bizim sesimiz çıkmasın diye özel çaba harcandığını da biliyorum. Bizim salı toplantılarını nasıl engelleriz diye özel bir çaba harcandığını da biliyorum” dedi.

‘Baskılardan yılmayacağız’

Baskılardan yılmayacaklarını ve vatandaşın haklarını düşündüğünü dile getiren Kılıçdaroğlu, “Baskılardan yılmayacağız. Yılmayacağız. Niye yılalım? Biz haklıyız. Biz cebimizi değil vatandaşın cebini düşünüyoruz. Bize yönelik baskılar vız gelir tırıs gider. Hiç önemli değil” diye konuştu.

‘İlişkilerin tamamını askıya alın’

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Hollandadan sınır dışı edilmesinin kabul edilemez olduğunu kaydeden CHP lideri çağrısını yineledi: “Türkiye Cumhuriyeti bu kadar rencide edilmemişti. Hollanda’yla ilişkilerin tamamını askıya alın. Osmanlı döneminde bile bu kadar rencide olmamıştık.”

‘Milleti gaza getirmeyeceksin’

Hükümeti Hollanda büyükelçisini geri çekmemekle ve sert önlemler almamakla eleştiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Sen kendi büyükelçini çektin mi? Niye çekmedin? Neden sert önlemler almıyorsun. Milleti gaza getiriyorsun. Her türlü yaptırımın uygulanması lazım. Hangi ağır yaptırımı uyguladılar? Sayın cumhurbaşkanı ‘Sen bunun bedelini ödeyeceksin’ diyor. Nasıl ödeteceksin? Ya diline hakim olacaksın ya da bu tür boş laflarla milleti gaza getirmeyeceksin.”