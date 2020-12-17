Halit Yerebakan: Sinovac’ın üçüncü aşama sonuçlarının ocakta gelmesi bekleniyor

Sinovac’ın 3’üncü aşama deneme sonuçlarının Ocak’ta gelmesi bekleniyor. Faz 1 ve faz 2 denemesinde 743 katılımcıya en az bir doz aşı yapıldı. Faz 1 denemesinde, aşı olan gönüllülerin ortalama yüzde 33’ünde ilk iki hafta içinde istenmeyen yan etkiler görüldü. İlk 4 hafta içinde görülen yan etki oranı ise ortalama yüzde 14 oldu. Aşılamadan sonraki 14’üncü günde gönüllülerin ortalama yüzde 48’inde, 28’inci günde ise ortalama yüzde 81’inde antikora rastlandı. Faz 2 denemesinde, katılımcıların yüzde 30’unda 14’üncü güne kadar yan etki oluşurken, 28’inci günde bu oran yüzde 19 oldu. 14’üncü günde gönüllülerin ortalama yüzde 95’inde, 28’inci günde ise yüzde 99’unda antikor oluştuğu görüldü.

Halit Yerebakan’ın yazısı