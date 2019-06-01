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Yaramazlara biraz batar!

Halit Ergenç’e trafikte saldırı: Gözaltındaki iki kişi serbest

Oyuncu Halit Ergenç, bu sabah trafikte iki kişinin saldırısına uğradı. Ergenç’e saldıranlar, daha sonra gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

Halit Ergenç. Fotoğraf: Sözcü

DHA’nın haberine göre, Halit Ergenç saat 10.00 sıralarında Etiler’de aracıyla ilerlerken dikiz aynasından makas atarak hızla gelen bir otomobili fark etti. Ergenç, yavaşlayarak makas atan aracın durmasını sağladı. Bunun üzerine araçtan inen Y.E.A. ve M.A., Ergenç’e sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu. Halit Ergenç’e yumruk da atan iki kişi daha sonra araçlarına binerek kaçtı. Halit Ergenç ise Etiler Polis Merkezi’ne giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iki kişiyi gözaltına aldı.

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Ergenç, yaşadıklarını sosyal medya hesabından, şu sözlerle duyurdu:

“Bugün sabah saatlerinde trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde seyreden bir araç içerisinden inen iki kişinin tehdit, hakaret ve fiziksel saldırısına uğramış bulunmaktayım. Konu ile ilgili resmî makamlar nezdinde gerekli işlemleri başlattım. Trafik kurallarını ihlal ederek, toplumun güvenliği tehdit eden bu davranış biçimiyle ilgili tüm yasal haklarımı kullanarak, konunun takipçisi olacağımın bilinmesini isterim.”

Halit Ergenç’e trafikte saldıran iki kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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