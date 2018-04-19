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Yaramazlara biraz batar!

Halisdemir davasında tüm sanıklara çifte müebbet

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Darbe girişimi sırasında darbeci generali vurarak gecenin seyrici değiştiren astsubay Ömer Halisdemir davasında 18 sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Halisdemir, 15 Temmuz 2016’da Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi’yi vurmuş, ardından öldürülmüştü.

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Ankara 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıkların son sözlerinin sorulmasının ardından cezalar açıklandı.

Tüm sanıklara Halisdemir’e yönelik ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. İndirim uygulanmadı.

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Yine 18 sanığın tümüne ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ten ağırlaştırılmış müebbet verildi. Sanıklardan 13’ünün cezası, takdir indirimi kullanılarak cezalar müebbete çevrildi.

Darbe girişimi gecesinden Halisdemir’e ait yeni görüntüler

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