Halisdemir davasında tüm sanıklara çifte müebbet

Seçimlerin erkene alınmasını öneren MHP lideri Devlet Bahçeli, kararın duyurulmasının ardından ilk kez konuştu: “24 Haziran 2018 Pazar Günü; cumhurun dirilişine, Cumhuriyet’in doğruluşuna, Türk milletinin devasa seçimine sahne olacaktır.” Bahçeli önermişti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli salı günkü grup konuşmasında 3 Kasım 2019’da yapılması beklenen cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 26 Ağustos 2018’da yapılmasını önermişti. Erdoğan […]