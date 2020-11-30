Halının içine saklanan para silkelenince sokağa düştü; yoldan geçenler bulup ulaştırdı

Samsun’un Havza ilçesinde temizlik sırasında silkelenen halıdan düşen para sahibine ulaştırıldı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre Hasan Altınkaynak, 26 Kasım’da eşiyle yürürken Mesut Kuru Caddesi’nde yol kenarında park halindeki aracın altına dağılmış halde bulduğu bir miktar parayı zabıta ekiplerine teslim etti.

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Ekipler paranın sahibini bulmak için çalışma başlattı. Bu sırada parasını kaybettiğini belirten Necati Doğan, Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne başvurdu.

Paranın önünde bulunduğu binanın üçüncü katında yaşadığını belirterek şunları söyledi: “Emekli maaşımı aldıktan sonra masraflar için bir kenara para ayırdım. Ayırdığım parayı evde katlı vaziyette bulunan halının içine saklamıştım. Eşim de temizlik yaparken halıyı üçüncü katın balkonundan aşağıya silkelemiş ve halının içindeki parayı fark etmemiş. Paranın kaybolduğunu, para lazım olduğunda fark ettim. Paramızı bulan duyarlı vatandaşımız parayı zabıta ekiplerimize teslim etmiş. Hem kendisine hem zabıtamıza teşekkür ediyorum.”

Yapılan inceleme sonucu para, Zabıta Müdürü Erhan Demir tarafından tutanak ile Doğan’a teslim edildi.