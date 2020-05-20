Halime Kökce: Yeni kurulan partiler, sağda yeni ittifakın zemini olarak düşünülüyor

Yeni kurulan partiler, sağda yeni bir ittifakın zemini olarak düşünülüyor. Sırrı Süreyya’nın “Dün neyi nasıl yapalım diye bize adam gönderenler bugün bize koordinat belirleyemez” çıkışı da. Meral Akşener’in ispata daveti de, Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Yeni partilere lazım gelen vekil neyse transfer edebiliriz” teklifi de… Hatta HDP’nin başına Mithat Sancar’ın getirilmesi de…

Bunlar hep istikşafi hareketler işte… Yani bence bozulan bir ittifakı değil daha yukarda kurulan başka bir ittifak oyununu izliyoruz sayın seyirciler…

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Halime Kökce’nin yazısı